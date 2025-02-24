Россия ночью запустила 185 беспилотников: как отработала ПВО
Российская Федерация (РФ), в ночь на 24 февраля, запустила против Украины 185 ударных беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) типа Shahed и дронов-имитаторов. Беспилотники атаковали с четырех направлений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Согласно данным Воздушных сил, дроны атаковали с направлений:
- российских городов Орел, Брянск, Курск;
- временно оккупированного Чауда, Крым.
К отражению воздушного нападения были привлечены:
- авиация;
- зенитные ракетные войска;
- подразделения РЭБ;
- мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.
По состоянию на 8 утра подтверждено сбитие 113-ти дронов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Черниговской областях и не только. Еще 71 беспилотник-имитатор был локально потерян без негативных последствий.
В результате атаки пострадали:
- Днепропетровская;
- Одесская;
- Киевская;
- Хмельницкая области.
Обстрелы Украины со стороны России
С начала полномасштабного вторжения Россия регулярно наносит удары по инфраструктуре Украины. Для обстрелов террористы применяют ракеты различных типов, управляемые авиационные бомбы (КАБы), беспилотники и артиллерию. К атаке дронами враг прибегает почти каждую ночь. Вчера же, 23 февраля, россияне применили против Украины рекордное количество дронов.
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