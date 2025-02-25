Россия ночью запустила более 210 дронов и семь ракет: как отработала ПВО
В ночь на 25 февраля Российская Федерация (РФ) атаковала Украину более чем 210 беспилотными летательными аппаратами (БпЛА). Также запустила семь крылатых ракет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Воздушных сил вооруженных сил Украины (ВСУ).
Во время обстрела врага запустил:
- 213 ударных дронов типа Shahed и дроны-имитаторы с направлений российских городов Орел, Брянск, Курск, Приморского-Ахтарск;
- семь крылатых ракет Х-101 с самолетов стратегической авиации Ту-95мс.
К отражению атаки привлекались:
- авиация;
- зенитные ракетные войска;
- подразделения радиоэлектронной борьбы;
- мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.
По состоянию на 11 утра подтверждено сбитие:
- шести крылатых ракет Х-101;
- 133-х ударных дронов в пределах Киевской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Черниговской и ряда других областей.
Также 79 дронов-имитаторов были локационно потеряны без негативных последствий.
В результате обстрела пострадали Киевская и Житомирская области.
Обстрел Украины со стороны России
Почти каждую ночь российские террористы прибегают к массированным обстрелам беспилотниками. Например, в ночь на 24 февраля захватчики выпустили 185 беспилотников с пяти различных направлений.
Этой же ночью противовоздушная оборона (ПВО) работала в Киевской области. Перед этим в ряде областей была объявлена воздушная тревога. Из-за атаки в Житомирской области есть повреждения и пострадавшие.
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