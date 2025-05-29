Украина впервые применила дрон-матку на базе ИИ (видео)

Украина впервые применила дрон-матку на базе искусственного интеллекта, который повышает эффективность ударов по врагу. Беспилотники уже работают на поле боя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова.

"Продолжаем создавать украинские разработки, которые меняют правила игры в технологической войне", - добавил Федоров.

Как отметил министр, все это - без GPS. Система SmartPilot использует визуально-инерционную навигацию, ориентируется с помощью камер, а LIDAR только усиливает точность. Искусственный интеллект самостоятельно распознает и выбирает цель.

Что известно о новом украинском дроне:

"Дроны на базе искусственного интеллекта уже работают на поле боя. Украинский оборонный кластер Brave1 создал новое технологическое ИИ-решение, которое повышает эффективность и точность ударов по врагу", - сообщил Федоров.

Дроны украинского производства

Напомним, ранее мы сообщали, что украинская компания DeepStrikeTech запустила производство нового ударного дрона "Батяр", который визуально напоминает иранский Shahed. Он способен преодолевать расстояние в более 800 км.

Недавно министр цифровой трансформации Михаил Федоров показал новую систему БПЛА украинского производства, которая сразу несет 6 FPV-дронов и работает как ретранслятор.

Кроме этого, в начале апреля в Украине впервые протестировали FPV-дроны на оптоволокне с дальностью более 20 км.

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