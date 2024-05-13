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Секретарь СНБО назвал количество россиян, которые наступают на Харьковскую область

Понедельник 13 мая 2024 21:44
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Секретарь СНБО назвал количество россиян, которые наступают на Харьковскую область Архивное фото: секретарь СНБО Александр Литвиненко (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Гораздо больше 30 тысяч военных Российской Федерации прямо сейчас наступают на севере Харьковской области.

Об этом заявил секретарь СНБО Александр Литвиненко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.

По его словам, сначала на границе было сосредоточено около 50 тысяч российских военных.

При этом уже значительная их часть наступает на украинские территории. Литвиненко сказал, что речь идет о более 30 тысячах оккупантов.

Также он заявил, что по всем докладам украинские воины готовы к отражению, сейчас идут тяжелые бои.

Наступление россиян

Оккупанты попытались прорвать границу с Харьковской областью несколько дней назад, сейчас им удалось занять несколько сел. Также бои продолжаются в районе северных окраин города Волчанск.

Генштаб ВСУ сегодня сообщал, что российские оккупанты продолжают попытки своего наступления в Харьковской области, закрепляются на занятых позициях, оборудуют запасные позиции.

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