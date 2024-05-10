ua en ru
Пт, 10 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Оккупанты усилили обстрелы на севере Харьковской области: под плотным огнем Волчанск

Украина, Пятница 10 мая 2024 12:12
UA EN RU
Оккупанты усилили обстрелы на севере Харьковской области: под плотным огнем Волчанск Фото: войска РФ усиленно обстреливают Волчанск Харьковской области (t.me/prokuratura_kharkiv)
Автор: Ярослава Борзова

Оккупанты усилили обстрелы на северном направлении Харьковской области, в первую очередь нанося удары по городу Волчанск. В настоящее время в городе проводится эвакуация.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.

Как отмечает Синегубов, всю ночь продолжались обстрелы из КАБов, РСЗО и артиллерии. Также русские войска безрезультатно пытались прорвать границу силами ДРГ.

"Вооруженные силы Украины уверенно держат позиции: не потеряно ни одного метра. Группировка противника не представляет угрозы Харькову, его сил хватает только для провокаций на северном направлении", - подчеркивает председатель Харьковской ОВА.

Он отметил, что все органы власти работают, находятся на местах и выполняют свои обязанности.

"Призываем гражданское население пограничных населенных пунктов быть в укрытиях, ведь для врага нет разницы наносить удары по военной инфраструктуре или по гражданским безоружным людям", - заявил Синегубов.

В то же время, как сообщил руководитель Волчанской военной администрации Тамаз Гамбарашвилі, Волчанск находится под плотным вражеским огнем с трех ночи.

"Сложно сказать, из каких именно населенных пунктов обстреливают. Пересечения границы нет (россиянами – ред.)... Занимаемся эвакуацией. Детей в городе не осталось", - сообщил Гамбарашвили.

Что этому предшествовало

В течение последнего месяца в сети активно обсуждается вероятность повторного наступления России на Харьков. В ВСУ отмечают, что оккупанты не имеют достаточных сил, чтобы захватить один из крупнейших украинских городов.

В то же время, по данным Главного управления разведки, российская армия может готовить наступление на Харьковскую и Сумскую области в начале лета.

Тем временем командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк подтвердил, что у россиян могли быть планы наступления на Харьков и Сумы, заметив, что пока неизвестно, насколько эти планы серьезны.

О том, что происходит на фронте будет ли наступление на Харьков, читайте подробнее в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Харьков Война России против Украины
NEWS
Ценовые рекордсмены. В каких городах Украины самое дорогое жилье
Ценовые рекордсмены. В каких городах Украины самое дорогое жилье
DAILY
Зарплаты ниже, а цены выше. Что не так с экономикой Украины и почему в Европе люди богаче
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Зарплаты ниже, а цены выше. Что не так с экономикой Украины и почему в Европе люди богаче