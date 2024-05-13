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Почему невозможно строить оборонительные рубежи на границе с РФ в Харьковской области: объяснение ЦПД

Харьковская область, Понедельник 13 мая 2024 09:59
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Почему невозможно строить оборонительные рубежи на границе с РФ в Харьковской области: объяснение ЦПД Фото: почему невозможно строить оборонительные рубежи на границе с РФ в Харьковской области (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Сейчас возведение оборонных рубежей на приграничные Харьковской области с РФ невозможно, ведь тогда украинские защитники окажутся под плотным вражеским огнем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram руководителя Центра противодействия дезинформации (ЦПИ) Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Андрея Коваленко.

Как пояснил Коваленко, в отношении оборонных рубежей сейчас ведутся многие манипуляции.

"Оборонительные рубежи непосредственно на полосе границы с врагом строить было бы невозможно. Потому что вся техника и все инженеры просто уничтожались бы врагом - его дронами, его артиллерией", - говорит он.

Как пояснил руководитель ЦПД, линии обороны построены в Харьковской области.

"И подробнее, очень скоро, расскажут о них. И это несколько линий обороны, очень надежных. Поэтому, друзья, пограничную территорию и Харьков давайте не путать. Оборонительная операция продолжается", - отмечает Коваленко.\

Ситуация на фронте

Следует отметить, что накануне в Генштабе ВСУ сообщили, что на Харьковском направлении обстановка остается сложной и динамично меняется.

Пока известно, что ведутся бои за Волчанск. В военном командовании проинформировали, что враг бросил значительные силы для ведения наступления на город в составе до 5 батальонов и не считается с потерями.

Напомним, перед тем в вечерней сводке Генштаба 12 мая отмечалось, что за сутки на фронте было зафиксировано 146 боевых столкновений.

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