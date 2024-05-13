Почему невозможно строить оборонительные рубежи на границе с РФ в Харьковской области: объяснение ЦПД

Фото: почему невозможно строить оборонительные рубежи на границе с РФ в Харьковской области (GettyImages)

Сейчас возведение оборонных рубежей на приграничные Харьковской области с РФ невозможно, ведь тогда украинские защитники окажутся под плотным вражеским огнем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram руководителя Центра противодействия дезинформации (ЦПИ) Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Андрея Коваленко.

Как пояснил Коваленко, в отношении оборонных рубежей сейчас ведутся многие манипуляции. "Оборонительные рубежи непосредственно на полосе границы с врагом строить было бы невозможно. Потому что вся техника и все инженеры просто уничтожались бы врагом - его дронами, его артиллерией", - говорит он. Как пояснил руководитель ЦПД, линии обороны построены в Харьковской области. "И подробнее, очень скоро, расскажут о них. И это несколько линий обороны, очень надежных. Поэтому, друзья, пограничную территорию и Харьков давайте не путать. Оборонительная операция продолжается", - отмечает Коваленко.\