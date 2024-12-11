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Украинские воины сбили две ракеты Х-59/Х-69 над Днепропетровской областью (видео)

Днепропетровская область, Среда 11 декабря 2024 18:45
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Украинские воины сбили две ракеты Х-59/Х-69 над Днепропетровской областью (видео) Иллюстративное фото: украинские защитники сбили несколько ракет россиян (gagadget.com)
Автор: Иван Носальский

Украинские защитники сегодня, 11 декабря, утром сбили две ракеты Х-59/Х-69. Оккупанты пытались нанести удар по Днепропетровской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Facebook.

По информации Воздушных сил, россияне выпустили по Украине ракеты Х-59/Х-69 из акватории Азовского моря. Это произошло около 11:00.

"Обе ракеты сбиты противовоздушной обороной", - уточнили в Воздушных силах.

Воздушные цели уничтожили бойцы подразделения воздушного командования "Восток".

Удары по Днепропетровской области

Напомним, российские оккупанты часто наносят удары по населенным пунктам Днепропетровской области. Враг целится по гражданской инфраструктуре.

В частности, несколько дней назад оккупанты ударили по гражданскому административному зданию в Кривом Роге.

Было известно о 3 погибших и 17 раненых мирных граждан.

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