ua en ru
Сб, 07 декабря News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

В Кривом Роге возросло количество жертв из-за вчерашнего российского удара

Кривой Рог, Суббота 07 декабря 2024 07:02
UA EN RU
В Кривом Роге возросло количество жертв из-за вчерашнего российского удара Фото: спасатели на месте вражеского удара по Кривому Рогу 6 декабря (ГСЧС)
Автор: Владимир Костырин

В Кривом Роге Днепропетровской области во время проведения аварийно-спасательной операции на месте вчерашнего российского удара было обнаружено тело еще одной жертвы. Таким образом, число погибших из-за вражеской атаки возросло до трех человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям Украины (ГСЧС).

"В Кривом Роге ночью спасатели извлекли из-под завалов тело 3 человека", - говорится в заявлении чрезвычайников.

В ГСЧС отметили, что общее количество жертв теперь составляет 3 человека, а число раненых - 17 человек.

Также чрезвычайники уточнили, что среди пострадавших есть один ребенок.

"Аварийно-спасательные работы завершены", - проинформировали в ГСЧС утром субботы.

Российский удар по Кривому Рогу 6 декабря

Напомним, вчера вечером, 6 декабря, российские террористы нанесли удары по гражданскому административному зданию в Кривом Роге.

Сообщалось о погибших и раненых из-за обстрела в городе.

В Совете обороны Кривого Рога вчера вечером также рассказали, что судьба одного человека была на тот момент неизвестна, и в городе продолжалась аварийно-спасательная операция.

Также сообщалось, что в результате вражеского удара в Кривом Роге было повреждено административное здание, шесть многоквартирных и пять частных домов.

Добавим, президент Владимир Зеленский отреагировал на удар РФ по Украине в вечер Святого Николая, в частности на обстрел Кривого Рога.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кривой Рог
NEWS
Удар РФ по Запорожью: в ОВА показали фото и видео последствий
Удар РФ по Запорожью: в ОВА показали фото и видео последствий
DAILY
Монеты Руси, иконы и трипольские вазы. Кто и как вывозит из Украины национальное наследие
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Монеты Руси, иконы и трипольские вазы. Кто и как вывозит из Украины национальное наследие