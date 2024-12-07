В Кривом Роге возросло количество жертв из-за вчерашнего российского удара

В Кривом Роге Днепропетровской области во время проведения аварийно-спасательной операции на месте вчерашнего российского удара было обнаружено тело еще одной жертвы. Таким образом, число погибших из-за вражеской атаки возросло до трех человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям Украины ( ГСЧС ).

"В Кривом Роге ночью спасатели извлекли из-под завалов тело 3 человека", - говорится в заявлении чрезвычайников.

В ГСЧС отметили, что общее количество жертв теперь составляет 3 человека, а число раненых - 17 человек.

Также чрезвычайники уточнили, что среди пострадавших есть один ребенок.

"Аварийно-спасательные работы завершены", - проинформировали в ГСЧС утром субботы.

Российский удар по Кривому Рогу 6 декабря

Напомним, вчера вечером, 6 декабря, российские террористы нанесли удары по гражданскому административному зданию в Кривом Роге.

Сообщалось о погибших и раненых из-за обстрела в городе.

В Совете обороны Кривого Рога вчера вечером также рассказали, что судьба одного человека была на тот момент неизвестна, и в городе продолжалась аварийно-спасательная операция.

Также сообщалось, что в результате вражеского удара в Кривом Роге было повреждено административное здание, шесть многоквартирных и пять частных домов.

Добавим, президент Владимир Зеленский отреагировал на удар РФ по Украине в вечер Святого Николая, в частности на обстрел Кривого Рога.