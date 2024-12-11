Українські воїни збили дві ракети Х-59/Х-69 над Дніпропетровською областю (відео)
Українські захисники сьогодні, 11 грудня, зранку збили дві ракети Х-59/Х-69. Окупанти намагалися завдати удару по Дніпропетровській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ у Facebook.
За інформацією Повітряних сил, росіяни випустили по Україні ракети Х-59/Х-69 з акваторії Азовського моря. Це сталося близько 11:00.
"Обидві ракети збиті протиповітряною обороною", - уточнили у Повітряних силах.
Повітряні цілі знищили бійці підрозділу повітряного командування "Схід".
Удари по Дніпропетровській області
Нагадаємо, російські окупанти часто завдають ударів по населених пунктах Дніпропетровської області. Ворог цілиться по цивільній інфраструктурі.
Зокрема, кілька днів тому окупанти вдарили по цивільній адміністративній будівлі у Кривому Розі.
Було відомо про 3 загиблих та 17 поранених мирних громадян.
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