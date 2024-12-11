Українські воїни збили дві ракети Х-59/Х-69 над Дніпропетровською областю (відео)

Українські захисники сьогодні, 11 грудня, зранку збили дві ракети Х-59/Х-69. Окупанти намагалися завдати удару по Дніпропетровській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ у Facebook.

За інформацією Повітряних сил, росіяни випустили по Україні ракети Х-59/Х-69 з акваторії Азовського моря. Це сталося близько 11:00.

Удари по Дніпропетровській області

Нагадаємо, російські окупанти часто завдають ударів по населених пунктах Дніпропетровської області. Ворог цілиться по цивільній інфраструктурі.

Зокрема, кілька днів тому окупанти вдарили по цивільній адміністративній будівлі у Кривому Розі.

Було відомо про 3 загиблих та 17 поранених мирних громадян.

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