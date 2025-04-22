ВСУ уничтожили инженерную технику и склады россиян на Краматорском направлении

Украинские дроны нанесли мощный удар по технике и пехоте российской армии на одном из ключевых направлений фронта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) "Хортица".

Пилоты батальона беспилотных систем "Black Raven" бригады "Холодный Яр" уничтожили личный состав и технику врага в сложнейших условиях на Краматорском направлении.

Как рассказали в группировке войск, операторы дронов разгромили российскую инженерную машину разграждения ИМР-1, склады с боеприпасами, миномет и пехоту.

Батальон "Black Raven" продемонстрировал мастерство своих операторов дронов в видео.

"В очередной видеоотчет работы пилотов батальона попали поражения, что не так часто увидишь, инженерной машины разграждения, грузовиков, дистанционные пункты пилотирования, склады боеприпасов и, конечно же, личного состава оккупантов", - прокомментировали видео в батальоне.

Что такое машина разграждения ИМР-1

ИМР-1 - первая инженерная машина разграждения создана на основе танка Т-55, которая положила начало соответствующему классу машин в бывшем Советском Союзе.

По сути, это бронированный бульдозер на танковом шасси, но с дополнительным манипулятором. Спроектировали ее в конструкторском бюро Омского завода транспортного машиностроения.

Машина предназначена она для прокладки колонных путей на разнообразной местности (как в лесу, так и в городе), для пробивки проходов в завалах. Может использоваться также для земляных работ - копания и засыпки котлованов.

Успехи украинских дронов

Вчера пилоты и аэроразведчики роты ударных беспилотных авиационных комплексов "Феникс" выследили и разбили технику россиян с помощью ударных дронов в Харьковской области. Меткими ударами FPV-дронов уничтожили вражеский танк и две самоходные артиллерийские установки "Мста-С".