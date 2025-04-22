ВСУ уничтожили инженерную технику и склады россиян на Краматорском направлении
Украинские дроны нанесли мощный удар по технике и пехоте российской армии на одном из ключевых направлений фронта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) "Хортица".
Пилоты батальона беспилотных систем "Black Raven" бригады "Холодный Яр" уничтожили личный состав и технику врага в сложнейших условиях на Краматорском направлении.
Как рассказали в группировке войск, операторы дронов разгромили российскую инженерную машину разграждения ИМР-1, склады с боеприпасами, миномет и пехоту.
Батальон "Black Raven" продемонстрировал мастерство своих операторов дронов в видео.
"В очередной видеоотчет работы пилотов батальона попали поражения, что не так часто увидишь, инженерной машины разграждения, грузовиков, дистанционные пункты пилотирования, склады боеприпасов и, конечно же, личного состава оккупантов", - прокомментировали видео в батальоне.
Что такое машина разграждения ИМР-1
ИМР-1 - первая инженерная машина разграждения создана на основе танка Т-55, которая положила начало соответствующему классу машин в бывшем Советском Союзе.
По сути, это бронированный бульдозер на танковом шасси, но с дополнительным манипулятором. Спроектировали ее в конструкторском бюро Омского завода транспортного машиностроения.
Машина предназначена она для прокладки колонных путей на разнообразной местности (как в лесу, так и в городе), для пробивки проходов в завалах. Может использоваться также для земляных работ - копания и засыпки котлованов.
Успехи украинских дронов
Вчера пилоты и аэроразведчики роты ударных беспилотных авиационных комплексов "Феникс" выследили и разбили технику россиян с помощью ударных дронов в Харьковской области. Меткими ударами FPV-дронов уничтожили вражеский танк и две самоходные артиллерийские установки "Мста-С".
На днях на Покровском направлении украинские военные уничтожили сразу три единицы российской бронетехники. Операторы батальона ударных беспилотных авиационных комплексов "Корсар" нанесли точные удары дронами-камикадзе по вражескому танку и двум боевым машинам пехоты.
Кроме того, украинские дроны остановили штурм оккупантов, которые пытались на мотоциклах добраться до позиций ВСУ на Торецком направлении. Чтобы россияне не повторили попытки, ВСУ уничтожили мототехнику врага.
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