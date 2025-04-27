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ВСУ ликвидировали три позиции и технику оккупантов на Харьковском направлении

Воскресенье 27 апреля 2025 13:15
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ВСУ ликвидировали три позиции и технику оккупантов на Харьковском направлении Фото: ВСУ уничтожили технику и позиции россиян на Харьковском направлении (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

ВСУ уничтожили технику и три позиции оккупантов. Используя FPV-дроны, пограничники нанесли точные удары по врагу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал оперативно-стратегической группировки войск (ОСУВ) "Хортица".

На днях на Харьковском направлении пограничники из 4-го пограничного отряда успешно применили FPV-дроны для поражения вражеских целей.

Благодаря точным ударам было уничтожено одно транспортное средство, миномет, пушку, а также ликвидировано три позиции российских оккупантов.

Эта операция стала частью постоянной борьбы украинских сил обороны против агрессора.

Пилоты-аэроразведчики 4 пограничного отряда Госпогранслужбы продолжают выполнять боевые задачи, эффективно используя дроны для точных ударов по вражеской технике и укреплениям.

Ситуация на фронте

Напомним, что за сутки 26 апреля россияне в половину увеличили число штурмов на Покровском направлении и активизировали новый, вместо Курщины. Всего на фронте 174 боестолкновений за сутки.

Кроме того, потери РФ составили 1030 военных. Также украинские воины обезвредили 8 танков, 5 боевых бронированных машин, 42 артиллерийские системы, реактивную систему залпового огня, 114 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня и 136 единиц автомобильной техники оккупантов.

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