Дроны ВСУ срывают логистику и лишают россиян связи на Купянском направлении
Украинские воины нанесли удар по логистике и связи российских оккупантов на Купянском направлении. ВСУ уничтожили автомобильную технику, склады и средства связи врага.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) "Хортица".
Серьезные потери противнику нанесли бойцы из подразделения беспилотных авиационных систем "Феникс" бригады "Месть". Они успешно уничтожили не только бронетехнику, вооружение и личный состав оккупационной армии РФ на Купянском направлении, но и сорвали вражескую логистику и лишили россиян связи.
"В течение прошлой недели они уничтожили 19 грузовиков противника, два склада горюче-смазочных материалов и один с боеприпасами, а также комплект спутниковой связи Starlink", - рассказали в группировке войск.
Также дроны "Феникса" поймали два легковых автомобиля противника, бронемашину "Тигр", гаубицу 155 миллиметров "Мста-Б", миномет и радиолокационную станцию.
Государственная пограничная служба продемонстрировала мастерство бойцов "Феникса" на видео.
Успехи бойцов "Феникса"
Добавим, что пилоты дронов из подразделения "Феникс" наносят точные удары по вражеским целям на разных направлениях фронта.
Так, на днях дроны пограничного подразделения беспилотных авиационных систем "Феникс" уничтожили российские склады с боекомплектами и вражескую бронетехнику в Харьковской области. В частности, они поймали пушку 2А42, машины, мотоциклы, грузовики, места сосредоточения оккупантов.
Также на Харьковском направлении пилоты и аэроразведчики роты ударных беспилотных авиационных комплексов "Феникс" точными ударами FPV-дронов уничтожили вражеский танк и две самоходные артиллерийские установки "Мста-С".
А во время боевой работы в Луганской области операторы ударных БпЛА РУБпАК "Феникс" бригады "Месть" уничтожили БМ-21 "Град", 120-мм миномет, разборный наплавной мост, две боевые машины пехоты, 19 вражеских военных грузовиков, склад горюче-смазочных материалов и склад БК.
Потери России в войне
Напомним, что за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1160 человек. Также украинские воины обезвредили четыре танка, 13 боевых бронированных машин, 31 артиллерийскую систему, 72 БпЛА оперативно-тактического уровня и 105 единиц автомобильной техники оккупантов.
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