ua en ru
Сб, 13 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Разведка Британии оценила ситуацию в Северске и на подступах к Покровску

Украина, Суббота 13 декабря 2025 13:56
UA EN RU
Разведка Британии оценила ситуацию в Северске и на подступах к Покровску Иллюстративное фото: разведка Британии оценила ситуацию в Северске и на подступах к Покровску (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Российские войска продолжают попытки продвижения в районе Северска Донецкой области, пользуясь неблагоприятными погодными условиями. В то же время заявления РФ о полном контроле над городом не соответствуют действительности.

Как сообщает РБК-Украина, об этом говорится в аналитическом отчете разведки Великобритании от 13 декабря

По оценкам британской стороны, российские сухопутные войска пытаются проникнуть в Северск, используя туман, и, вероятно, смогли занять отдельные позиции в центральной части города. В то же время украинские Силы обороны продолжают удерживать западные районы, что свидетельствует о продолжающихся боях.

"Северск уже давно является целью для российских сил, которые несколько раз безуспешно пытались штурмовать город. Северск защищал более крупные города Донецкой области, остающиеся под контролем Украины, - Славянск и Краматорск", - отметили в британской разведке.
Разведка Британии оценила ситуацию в Северске и на подступах к Покровску

Кроме того, по данным британской разведки, украинские военные сохраняют ограниченную способность проводить локальные рейдовые действия в северной части Покровска.

В отчете также отмечается, что российские войска продолжают нести значительные потери во время интенсивных боевых действий вдоль всей линии фронта. По оценкам Лондона, в 2025 году потери РФ убитыми и ранеными могут достигать около 395 тысяч человек.

Бои в Покровске

В понедельник, 8 декабря, 7-й корпус Десантно-штурмовых войск ВСУ сообщил о запланированном отходе украинских подразделений в районах Лесовки и Сухого Яра к югу от Мирнограда. По данным военных, маневр осуществили для перехода на более выгодные оборонительные позиции и сохранения жизни личного состава.

Главнокомандующий Александр Сырский объяснил, что украинские силы отошли с позиций в 5-7 километрах от Покровска в Донецкой области из-за отсутствия возможности ротации и постоянных попыток противника обойти укрепления. По его словам, дальнейшее удержание этих рубежей потеряло военный смысл.

В то же время 27 ноября Сырский сообщал об освобождении около 11,5 кв. км в Покровске в течение недели - это более трети города. Несмотря на это, российская сторона заявляла о контроле над большинством населенного пункта, а затем объявила о его якобы полной оккупации.

Ранее Сырский также признавал, что осенью был период, когда украинские подразделения временно покидали Покровск.

По последним данным, Силы обороны удерживают оборону Покровско-Мирноградской агломерации, несмотря на усиление давления со стороны российских войск.

Читайте РБК-Украина в Google News
Покровск Война в Украине
Новости
Зеленский: Россия применила более 450 дронов и 30 ракет во время ночной атаки
Зеленский: Россия применила более 450 дронов и 30 ракет во время ночной атаки
Аналитика
Больше не друзья? Как Трамп меняет стратегию США и чем это грозит Европе
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Больше не друзья? Как Трамп меняет стратегию США и чем это грозит Европе