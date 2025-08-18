Генштаб обновил данные: где идут самые ожесточенные бои

За прошедшие сутки зафиксировано 182 боевых столкновений. Самым горячим остается Покровское направление, где украинские воины отразили 58 наступательных штурмовых действий противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ .

По данным военных, российские войска нанесли 4 ракетных и 80 авиационных ударов, применив 4 ракеты и сбросив 152 управляемые авиабомбы. Также оккупанты привлекли для ударов 5132 дрона-камикадзе и осуществили 5173 обстрела, из них 73 - из реактивных систем залпового огня.

Авиаударам подверглись, в частности, районы населенных пунктов Красный Хутор на Черниговщине, Ромашково на Сумщине, Новоданиловка, Железнодорожное, Новояковлевка в Запорожье, а также Ольговка, Херсон и Днепровское на Херсонщине.

В ответ украинская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили 10 районов сосредоточения личного состава и техники противника, три артиллерийских средства и три пункта управления.

Ситуация на фронтах

На Северо-Слобожанском и Курском направленияхза прошедшие сутки произошло четыре боестолкновения. Враг нанес 10 авиационных ударов, применив 26 управляемых авиабомб, и совершил 227 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, девять из них - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник 13 раз пытался штурмовать позиции Сил обороны в районах Волчанска и в направлении Хатнего и Отрадного.

На Купянском направлении зафиксировано 12 атак оккупантов. Украинские защитники отбили штурмы в районах Западного, Кондрашовки, Петропавловки, Степной Новоселовки и в направлении Купянска и Новой Кругляковки.

На Лиманском направлении противник совершил 21 атаку, пытаясь продвинуться в районах Грековки, Карповки, Редкодуба, Григорьевки, а также в направлении Дробышево, Ямполя и Колодязов.

На Северском направлении наши воины отбили пять вражеских штурмов в районах Григорьевки, Федоровки и Выемки.

На Краматорском направлении произошло пять боестолкновений. Захватчики атаковали в направлении Предтечино, Александро-Шультино и Белой Горы.

На Торецком направлении враг девять раз штурмовал позиции Сил обороны в районах Торецка, Щербиновки и в направлении Александро-Шультино, Плещеевки и Русиного Яра.

На Покровском направлении украинские воины остановили 58 наступательных и штурмовых действий противника вблизи Полтавки, Вольного, Нового Шахматного, Заповедного, Новоэкономического, Миролюбовки, Новоукраинки, Лисовки, Звериного, Котлиного, Удачного, Дачного и в направлении Владимировки, Родинского, Красного Лимана, Покровска, Новопавловки и Молодецкого.

На Новопавловском направлении защитники отбили 28 атак в районах Зеленого Гая, Толстого, Александрограда, Воскресенки, Малиевки, Свободного Поля и Темировки.

На Гуляйпольском направлении противник наступательных действий не проводил.

На Ореховском направлении враг безуспешно пытался продвинуться в районе Новоандреевки.

На Приднепровском направлении российские войска осуществили четыре тщетные попытки приблизиться к нашим позициям.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.