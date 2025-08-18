Россияне потеряли за сутки более 900 солдат и много техники, - Генштаб

Фото: за сутки россияне потеряли 940 человек личного состава (Getty Images)

За последние сутки, с 18 на 19 августа, россияне потеряли на фронте еще 940 солдат. Также ВСУ уничтожили много артсистем, дронов и автотехники противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ в Facebook.

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 18 августа 2025 года ориентировочно составили: личного состава - около 1 070 890 (+940) чел;

танков - 11 118 (+2) ед;

боевых бронированных машин - 23 148 (+5) ед;

артиллерийских систем - 31 632 (+43) ед;

РСЗО - 1469 (+1) ед;

средства ПВО - 1208;

самолетов - 422 ед;

вертолетов - 340;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 51 685 (+157);

крылатые ракеты - 3558;

корабли/катера - 28;

подводные лодки - одна;

автомобильная техника и автоцистерны - 58 937 (+116);

специальная техника - 3942.