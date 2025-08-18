Россияне потеряли за сутки более 900 солдат и много техники, - Генштаб
Фото: за сутки россияне потеряли 940 человек личного состава (Getty Images)
За последние сутки, с 18 на 19 августа, россияне потеряли на фронте еще 940 солдат. Также ВСУ уничтожили много артсистем, дронов и автотехники противника.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ в Facebook.
Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 18 августа 2025 года ориентировочно составили:
- личного состава - около 1 070 890 (+940) чел;
- танков - 11 118 (+2) ед;
- боевых бронированных машин - 23 148 (+5) ед;
- артиллерийских систем - 31 632 (+43) ед;
- РСЗО - 1469 (+1) ед;
- средства ПВО - 1208;
- самолетов - 422 ед;
- вертолетов - 340;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 51 685 (+157);
- крылатые ракеты - 3558;
- корабли/катера - 28;
- подводные лодки - одна;
- автомобильная техника и автоцистерны - 58 937 (+116);
- специальная техника - 3942.
Ситуация на фронте
Напомним, что по состоянию на вечер, 17 августа, на фронте в течение суток произошло 127 боевых столкновений. Треть боев произошли на Покровском направлении.
Подробнее об отчете Генерального штаба ВСУ - читайте в материале РБК-Украина.