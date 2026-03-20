Украинские воины повредили российский самолет-разведчик А-50, - Генштаб

Повреждение А-50

В Генштабе отметили, что были уточнены результаты атаки на 123-й авиаремонтный завод в городе Старая Русса Новгородской области.

"Дополнительно подтверждено повреждение самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50. Он находился на территории предприятия на обслуживании и, возможно, ожидал модернизации", - уточняет украинское военное командование.

Удары по другим объектам россиян

По данным Генштаба, в ночь на 20 марта украинские воины атаковали объекты Алчевского металлургического комбината на временно оккупированной части Луганской области.

Такое предприятие задействовано в производстве артиллерийских снарядов, там проходит отливка и первичная обработка заготовок большого калибра. Также завод участвует в производстве и ремонте бронированной стали для военной техники оккупационной армии.

Отдельно в Генштабе добавили, что в результате атаки украинских воинов была поражена инфраструктура полигона "Восточный" (Новопетровка, временно оккупированная часть Запорожской области).

А-50

Российский самолет А-50 - это авиационный комплекс дальнего радиолокационного обнаружения и управления, созданный на базе военно-транспортного Ил-76.

Он предназначен для обнаружения и сопровождения воздушных и надводных целей, передачи информации командным пунктам и наведения истребительной и ударной авиации.

Фактически речь идет о "летающем радаре" и воздушном командном пункте, который координирует действия авиации и позволяет контролировать обстановку на сотни километров вокруг.