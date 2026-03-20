Украинские воины повредили российский самолет-разведчик А-50, - Генштаб

Украинским защитникам во время атаки на авиаремонтный завод в Новгородской области удалось повредить российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ в Telegram.
В Генштабе отметили, что были уточнены результаты атаки на 123-й авиаремонтный завод в городе Старая Русса Новгородской области.
"Дополнительно подтверждено повреждение самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50. Он находился на территории предприятия на обслуживании и, возможно, ожидал модернизации", - уточняет украинское военное командование.
По данным Генштаба, в ночь на 20 марта украинские воины атаковали объекты Алчевского металлургического комбината на временно оккупированной части Луганской области.
Такое предприятие задействовано в производстве артиллерийских снарядов, там проходит отливка и первичная обработка заготовок большого калибра. Также завод участвует в производстве и ремонте бронированной стали для военной техники оккупационной армии.
Отдельно в Генштабе добавили, что в результате атаки украинских воинов была поражена инфраструктура полигона "Восточный" (Новопетровка, временно оккупированная часть Запорожской области).
Российский самолет А-50 - это авиационный комплекс дальнего радиолокационного обнаружения и управления, созданный на базе военно-транспортного Ил-76.
Он предназначен для обнаружения и сопровождения воздушных и надводных целей, передачи информации командным пунктам и наведения истребительной и ударной авиации.
Фактически речь идет о "летающем радаре" и воздушном командном пункте, который координирует действия авиации и позволяет контролировать обстановку на сотни километров вокруг.
А-50 способен обнаруживать воздушные цели на расстоянии до 650 км и одновременно сопровождать десятки объектов, передавая данные другим самолетам. Его экипаж насчитывает около 15 человек.
В прошлом году во время операции "Паутина" украинским воинам удалось повредить несколько таких самолетов.