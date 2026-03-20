Українські воїни пошкодили російський літак-розвідник А-50, - Генштаб

Українським захисникам під час атаки на авіаремонтний завод у Новгородській області вдалося пошкодити російський літак дальнього радіолокаційного виявлення та управління А-50.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ в Telegram.
У Генштабі зазначили, що було уточнено результати атаки на 123-й авіаремонтний завод у місті Стара Русса Новгородської області.
"Додатково підтверджено пошкодження літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50. Він перебував на території підприємства на обслуговуванні і, можливо, очікував модернізації", - уточнює українське військове командування.
За даними Генштабу, в ніч на 20 березня українські воїни атакували об'єкти Алчевського металургійного комбінату на тимчасово окупованій частині Луганської області.
Таке підприємство задіяне у виробництві артилерійських снарядів, там відбувається відливання і первинна обробка заготовок великого калібру. Також завод бере участь у виробництві та ремонті броньованої сталі для військової техніки окупаційної армії.
Окремо в Генштабі додали, що внаслідок атаки українських воїнів було уражено інфраструктуру полігону "Східний" (Новопетрівка, тимчасово окупована частина Запорізької області).
Російський літак А-50 - це авіаційний комплекс дальнього радіолокаційного виявлення та управління, створений на базі військово-транспортного Іл-76.
Він призначений для виявлення і супроводу повітряних і надводних цілей, передачі інформації командним пунктам і наведення винищувальної та ударної авіації.
Фактично йдеться про "літаючий радар" і повітряний командний пункт, який координує дії авіації та дає змогу контролювати обстановку на сотні кілометрів навколо.
А-50 здатний виявляти повітряні цілі на відстані до 650 км і одночасно супроводжувати десятки об'єктів, передаючи дані іншим літакам. Його екіпаж налічує близько 15 осіб.
Минулого року під час операції "Павутина" українським воїнам вдалося пошкодити кілька таких літаків.