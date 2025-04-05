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ВСУ на Востоке поразили вражеские САУ, технику и склад горючего (видео)

Суббота 05 апреля 2025 16:15
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ВСУ на Востоке поразили вражеские САУ, технику и склад горючего (видео) Фото: Дроны ВСУ попали по вражеской технике и складу горючего (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Дроны ВСУ эффективно поразили вражескую технику и склад горючего на Восточном направлении. Благодаря этим ударам удалось уничтожить важные ресурсы РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал оперативно-стратегической группировки войск (ОСУВ) "Хортица".

Операторы разведывательно-ударного беспилотного авиационного комплекса "Феникс" продолжают эффективно уничтожать врага на восточном направлении.

На этот раз дроны поразили самоходную артиллерийскую установку 2С5 "Гиацинт-С", боевую бронированную машину "Тигр", несколько грузовиков, позиции и укрытия противника, а также склад горюче-смазочных материалов.

Пилоты БпАК "Феникс" демонстрируют высокую результативность в уничтожении вражеской пехоты, техники и вооружения, ослабляя боевой потенциал армии РФ.

Ситуация на фронте

Напомним, что вчера авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 17 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, четыре пункта управления и шесть артиллерийских систем врага

Кроме того, 4 апреля, потери России составили 1390 военных. Также украинские воины уничтожили 13 танков, 20 боевых бронированных машин, 67 артиллерийских систем, реактивную систему залпового огня.

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