Россияне потеряли за сутки почти 1300 солдат и около полсотни артсистем, - Генштаб

За последние сутки, с 7 на 8 апреля, российские оккупанты потеряли в боях против Украины 1290 солдат. Также ВСУ уничтожили много вражеской техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.04.25 ориентировочно составили:

Напомним, по состоянию на вечер 7 апреля, на фронте произошло 120 боевых столкновений. Больше всего враг атаковал на Покровском направлении, где совершил 42 наступательных действия.

В частности, россияне пытались прорвать украинскую оборону неподалеку населенных пунктов Калиново, Александрополь, Тарасовка, Елизаветовка, Удачное, Успеновка, Преображенка, Андреевка, Котлино, а также в направлениях Котляровки и Сергеевки.

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