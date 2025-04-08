Россияне потеряли за сутки почти 1300 солдат и около полсотни артсистем, - Генштаб
За последние сутки, с 7 на 8 апреля, российские оккупанты потеряли в боях против Украины 1290 солдат. Также ВСУ уничтожили много вражеской техники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.04.25 ориентировочно составили:
- личного состава - около 926 310 (+1290) чел;
- танков - 10 572 (+5) ед;
- боевых бронированных машин - 22 011 (+14) ед;
- артиллерийских систем - 25 860 (+43) ед;
- РСЗО - 1359 (+3) ед;
- средства ПВО - 1126 (+2) ед;
- самолетов - 370 ед;
- вертолетов - 335 ед;
- БпЛА оперативно-тактического уровня - 31 917 (+43) ед;
- крылатых ракет - 3145 ед;
- кораблей/катеров - 28 ед;
- подводных лодок - 1 ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 43 227 (+107) ед;
- специальной техники - 3792 (+2) ед.
Напомним, по состоянию на вечер 7 апреля, на фронте произошло 120 боевых столкновений. Больше всего враг атаковал на Покровском направлении, где совершил 42 наступательных действия.
В частности, россияне пытались прорвать украинскую оборону неподалеку населенных пунктов Калиново, Александрополь, Тарасовка, Елизаветовка, Удачное, Успеновка, Преображенка, Андреевка, Котлино, а также в направлениях Котляровки и Сергеевки.
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