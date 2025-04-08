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Россияне потеряли за сутки почти 1300 солдат и около полсотни артсистем, - Генштаб

Вторник 08 апреля 2025 08:08
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Россияне потеряли за сутки почти 1300 солдат и около полсотни артсистем, - Генштаб Фото: украинские военные продолжают наносить врагу потери (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

За последние сутки, с 7 на 8 апреля, российские оккупанты потеряли в боях против Украины 1290 солдат. Также ВСУ уничтожили много вражеской техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.04.25 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 926 310 (+1290) чел;
  • танков - 10 572 (+5) ед;
  • боевых бронированных машин - 22 011 (+14) ед;
  • артиллерийских систем - 25 860 (+43) ед;
  • РСЗО - 1359 (+3) ед;
  • средства ПВО - 1126 (+2) ед;
  • самолетов - 370 ед;
  • вертолетов - 335 ед;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня - 31 917 (+43) ед;
  • крылатых ракет - 3145 ед;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 43 227 (+107) ед;
  • специальной техники - 3792 (+2) ед.

Россияне потеряли за сутки почти 1300 солдат и около полсотни артсистем, - Генштаб

Напомним, по состоянию на вечер 7 апреля, на фронте произошло 120 боевых столкновений. Больше всего враг атаковал на Покровском направлении, где совершил 42 наступательных действия.

В частности, россияне пытались прорвать украинскую оборону неподалеку населенных пунктов Калиново, Александрополь, Тарасовка, Елизаветовка, Удачное, Успеновка, Преображенка, Андреевка, Котлино, а также в направлениях Котляровки и Сергеевки.

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Россияне потеряли за сутки почти 1300 солдат и около полсотни артсистем, - Генштаб
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