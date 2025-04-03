ua en ru
Чт, 03 апреля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Уничтожены РСЗО, БМП и не только. Операторы дронов "Феникс" показали работу на фронте

Четверг 03 апреля 2025 11:08
UA EN RU
Уничтожены РСЗО, БМП и не только. Операторы дронов "Феникс" показали работу на фронте Иллюстративное фото: ЕС готовит 17-й пакет санкций против России, но процесс только начался (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Операторы БпЛА "Феникс" продемонстрировали работу в районе Серебрянского лесничества. Во время боев были уничтожены РСЗО "Град" и не только.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) "Хортица".

Во время боевой работы в Луганской области операторы ударных БпЛА РУБпАК "Феникс" бригады "Месть" уничтожили:

  • БМ-21 "Град";
  • 120-мм миномет;
  • разборный наплавной мост;
  • две боевые машины пехоты;
  • 19 вражеских военных грузовиков;
  • склад горюче-смазочных материалов;
  • склад БК.

Также было уничтожено пять российских оккупантов и еще пятеро - ранены.

"Благодаря операторам ударных БпЛА РУБпАК "Феникс" бригады "Месть" останавливаются вражеские штурмы оккупантов, уничтожается немало штурмовиков, единиц вражеской техники и вооружения", - пишет ОСГВ "Хортица".

    Потери России в войне

    С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла более 919 тысяч единиц живой силы. Только за минувшие сутки, 2 апреля, потери террористов составили еще 1390 единиц. Также Силы обороны уничтожили:

    • 6 танков;
    • 22 боевые бронированные машины;
    • 49 артиллерийских систем.

    Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

    Читайте РБК-Украина в Google News
    Война в Украине Российская Федерация Луганск
    NEWS
    Минэкономики о пошлинах Трампа для Украины: сложно, но не критично
    Минэкономики о пошлинах Трампа для Украины: сложно, но не критично
    DAILY
    Кястутис Будрис, МИД Литвы: Пока Путин у власти, РФ будет хотеть покорить соседние страны
    Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Кястутис Будрис, МИД Литвы: Пока Путин у власти, РФ будет хотеть покорить соседние страны