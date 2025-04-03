Уничтожены РСЗО, БМП и не только. Операторы дронов "Феникс" показали работу на фронте

Операторы БпЛА "Феникс" продемонстрировали работу в районе Серебрянского лесничества. Во время боев были уничтожены РСЗО "Град" и не только.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) "Хортица".

Также было уничтожено пять российских оккупантов и еще пятеро - ранены.

Во время боевой работы в Луганской области операторы ударных БпЛА РУБпАК "Феникс" бригады "Месть" уничтожили:

Потери России в войне

С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла более 919 тысяч единиц живой силы. Только за минувшие сутки, 2 апреля, потери террористов составили еще 1390 единиц. Также Силы обороны уничтожили:

6 танков;

22 боевые бронированные машины;

49 артиллерийских систем.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.