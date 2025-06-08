Самолет, более 1100 солдат и много техники: в Генштабе обновили потери россиян
За последние сутки с 7 на 8 июня, армия российских захватчиков потеряла на фронте 1120 солдат, самолет и 211 единиц техники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 8 июня 2025 года ориентировочно составляют:
- личного состава - около 996 150 (+1120) человек ликвидировано;
- танков - 10 911 (+7) ед;
- боевых бронированных машин - 22 748 (+11) ед;
- артиллерийских систем - 28 892 (+42) ед;
- РСЗО - 1410 ед;
- средства ПВО - 1183 (+2) ед;
- самолетов - 414 (+1) ед;
- вертолетов - 337 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 39 651 (+158) ед;
- крылатых ракет - 3315 (+7) ед;
- кораблей/катеров - 28 ед;
- подводных лодок - 1 ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 51 225 (+146) ед;
- специальной техники - 3911 (+3) ед.
Воздушные атаки
Напомним, в субботу, 7 июня, на Курском направлении украинские военные уничтожили российский истребитель Су-35.
Этой ночью российские захватчики также запускали в направлении Украины ударные дроны "Шахед".
Тем временем в городе Новомосковск Тульской области (Россия) дроны ударили по химическому комбинату "Азот", возник пожар.
Предприятие производит азотную кислоту, из которой изготавливают октоген и гексоген, которые применяют в артиллерийских снарядах.
Кроме того, террористы ударили ударным беспилотником по поселку в Запорожской области и ранили пожилого мужчину.
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