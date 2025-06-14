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Украинские воины атаковали российские заводы по производству взрывчатки

Ставрополь, Суббота 14 июня 2025 11:35
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Украинские воины атаковали российские заводы по производству взрывчатки Фото: Украина атаковала российские заводы 14 июня (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские военные ударили по важным заводам ВПК в России ночью 14 июня. Воины атаковали производства взрывчатых веществ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Атаку осуществили подразделения Сил беспилотных систем ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.

Во время атаки были поражены мощности АО "ННК" в Самарской области - это ведущее предприятие по производству компонентов взрывчатых веществ. Зафиксированы взрывы и пожар в районе промышленной зоны.

Также атакован комбинат "Невинномысск" в Ставропольском крае. Это один из ключевых производителей базовых компонентов для взрывчатых веществ, боеприпасов и ракетного топлива.

Как отмечает Генштаб, это предприятие привлечено к обеспечению вооруженной агрессии РФ против Украины. Известно о серии взрывов и работе противовоздушной обороны противника непосредственно в районе цели, зафиксировано возгорание в промышленной зоне.

Взрывы в России

Этой ночью 14 июня в Ставропольском крае РФ сообщали о взрывах, в сети сообщали об атаке дронов.

Ранее стало известно, что под атаку попал "Невинномысский Азот" - критический элемент ВПК России. На заводе производят вещества для ВОГов, фугасов, реактивных зарядов.

Кроме того, руководитель ЦПД Андрей Коваленко сообщил об атаке на "Новокуйбышевский завод катализаторов" в Самарской области. Он обеспечивает Россию катализаторами, без которых не работают нефтеперерабатывающие заводы.

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