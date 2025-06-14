В Ставропольском крае РФ атаковали завод "Невинномысский Азот", - ЦПД
В Ставропольском крае России подвергся атаке химический завод "Невинномысский Азот" - предприятие, критически важное для военно-промышленного комплекса РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко в Telegram.
По предварительным данным, объект был поражен неизвестными беспилотными средствами.
По словам Коваленко, "Невинномысский Азот" ежегодно производит до миллиона тонн аммиака и более миллиона тонн аммиачной селитры - это ключевые компоненты для создания взрывчатых веществ, в частности артиллерийских снарядов, фугасов и реактивных зарядов, которые Россия активно применяет в войне против Украины.
Что известно
Завод также производит меламин, метанол, уксусную кислоту и калийную селитру - вещества двойного назначения, широко используемые в военной химии.
С 2024 года на предприятии запущено производство водорастворимых удобрений, адаптированных к потребностям оборонного комплекса.
Самарская область
В Самарской области России также зафиксирована атака на "Новокуйбышевский завод катализаторов" - ключевое предприятие, обеспечивающее работу нефтеперерабатывающих мощностей государства.
Завод играет критическую роль в логистике топливного обеспечения российского ВПК.
По данным, здесь производят и восстанавливают катализаторы - материалы, без которых не работает ни один нефтеперерабатывающий комплекс РФ.
Именно они позволяют изготавливать авиационное топливо, дизель для бронетехники, масла и ракетное топливо.
Атака дронов на РФ
24 мая в Тульской области атаковали химическое предприятие "Азот". По данным Центра противодействия дезинформации (ЦПД), удар пришелся на возможный для военной промышленности объект.
На "Азоте" производят несколько химических веществ, они могут использоваться в военных целях
В то же время, в ночь на 21 января в районе нефтяного терминала Морского торгового порта в поселке Усть-Луга Ленинградской области произошел взрыв.
Позже выяснилось, что взрывы на морском терминале в поселке Усть-Луга в Ленинградской области РФ были спецоперацией СБУ. В порту оккупанты перерабатывают топливо, которое, в частности, поставляется и для войск РФ на фронт.
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