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В Ставропольском крае РФ атаковали завод "Невинномысский Азот", - ЦПД

Суббота 14 июня 2025 09:57
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В Ставропольском крае РФ атаковали завод "Невинномысский Азот", - ЦПД Фото: Завод РФ Невинномысский Азот в Ставропольском крае атакован (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

В Ставропольском крае России подвергся атаке химический завод "Невинномысский Азот" - предприятие, критически важное для военно-промышленного комплекса РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко в Telegram.

По предварительным данным, объект был поражен неизвестными беспилотными средствами.

По словам Коваленко, "Невинномысский Азот" ежегодно производит до миллиона тонн аммиака и более миллиона тонн аммиачной селитры - это ключевые компоненты для создания взрывчатых веществ, в частности артиллерийских снарядов, фугасов и реактивных зарядов, которые Россия активно применяет в войне против Украины.

Что известно

Завод также производит меламин, метанол, уксусную кислоту и калийную селитру - вещества двойного назначения, широко используемые в военной химии.

С 2024 года на предприятии запущено производство водорастворимых удобрений, адаптированных к потребностям оборонного комплекса.

Самарская область

В Самарской области России также зафиксирована атака на "Новокуйбышевский завод катализаторов" - ключевое предприятие, обеспечивающее работу нефтеперерабатывающих мощностей государства.

Завод играет критическую роль в логистике топливного обеспечения российского ВПК.

По данным, здесь производят и восстанавливают катализаторы - материалы, без которых не работает ни один нефтеперерабатывающий комплекс РФ.

Именно они позволяют изготавливать авиационное топливо, дизель для бронетехники, масла и ракетное топливо.

Атака дронов на РФ

24 мая в Тульской области атаковали химическое предприятие "Азот". По данным Центра противодействия дезинформации (ЦПД), удар пришелся на возможный для военной промышленности объект.

На "Азоте" производят несколько химических веществ, они могут использоваться в военных целях

В то же время, в ночь на 21 января в районе нефтяного терминала Морского торгового порта в поселке Усть-Луга Ленинградской области произошел взрыв.

Позже выяснилось, что взрывы на морском терминале в поселке Усть-Луга в Ленинградской области РФ были спецоперацией СБУ. В порту оккупанты перерабатывают топливо, которое, в частности, поставляется и для войск РФ на фронт.

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