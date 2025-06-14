В Ставропольском крае РФ атаковали завод "Невинномысский Азот", - ЦПД

В Ставропольском крае России подвергся атаке химический завод "Невинномысский Азот" - предприятие, критически важное для военно-промышленного комплекса РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко в Telegram .

По предварительным данным, объект был поражен неизвестными беспилотными средствами.

По словам Коваленко, "Невинномысский Азот" ежегодно производит до миллиона тонн аммиака и более миллиона тонн аммиачной селитры - это ключевые компоненты для создания взрывчатых веществ, в частности артиллерийских снарядов, фугасов и реактивных зарядов, которые Россия активно применяет в войне против Украины.

Что известно

Завод также производит меламин, метанол, уксусную кислоту и калийную селитру - вещества двойного назначения, широко используемые в военной химии.

С 2024 года на предприятии запущено производство водорастворимых удобрений, адаптированных к потребностям оборонного комплекса.

Самарская область

В Самарской области России также зафиксирована атака на "Новокуйбышевский завод катализаторов" - ключевое предприятие, обеспечивающее работу нефтеперерабатывающих мощностей государства.

Завод играет критическую роль в логистике топливного обеспечения российского ВПК.

По данным, здесь производят и восстанавливают катализаторы - материалы, без которых не работает ни один нефтеперерабатывающий комплекс РФ.

Именно они позволяют изготавливать авиационное топливо, дизель для бронетехники, масла и ракетное топливо.