Українські воїни атакували російські заводи з виробництва вибухівки
Українські військові вдарили по важливих заводах ВПК у Росії вночі 14 червня. Воїни атакували виробництва вибухових речовин.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Атаку здійснили підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.
Під час атаки були уражені потужності АТ "ННК" у Самарській області - це провідне підприємство із виробництва компонентів вибухових речовин. Зафіксовано вибухи та пожежу у районі промислової зони.
Також атаковано комбінат "Невинномиськ" у Ставропольському краї. Це один із ключових виробників базових компонентів для вибухових речовин, боєприпасів та ракетного палива.
Як зазначає Генштаб, це підприємство залучене до забезпечення збройної агресії РФ проти України. Відомо про серію вибухів і роботу протиповітряної оборони противника безпосередньо у районі цілі, зафіксовано займання у промисловій зоні.
Вибухи у Росії
Цієї ночі 14 червня у Ставропольському край РФ повідомляли про вибухи, у мережі повідомляли про атаку дронів.
Раніше стало відомо, що під атаку потрапив "Невинномиський Азот" - критичний елемент ВПК Росії. На заводі виробляють речовини для ВОГів, фугасів, реактивних зарядів.
Крім того, керівник ЦПД Андрій Коваленко повідомив про атаку на "Новокуйбишевський завод каталізаторів" у Самарській області. Він забезпечує Росію каталізаторами, без яких не працюють нафтопереробні заводи.
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