Українські воїни атакували російські заводи з виробництва вибухівки

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Атаку здійснили підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.

Під час атаки були уражені потужності АТ "ННК" у Самарській області - це провідне підприємство із виробництва компонентів вибухових речовин. Зафіксовано вибухи та пожежу у районі промислової зони.

Також атаковано комбінат "Невинномиськ" у Ставропольському краї. Це один із ключових виробників базових компонентів для вибухових речовин, боєприпасів та ракетного палива.

Як зазначає Генштаб, це підприємство залучене до забезпечення збройної агресії РФ проти України. Відомо про серію вибухів і роботу протиповітряної оборони противника безпосередньо у районі цілі, зафіксовано займання у промисловій зоні.