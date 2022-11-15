Кинбурнская коса и Олешки: эксперт оценил важность позиций для ВСУ

По его словам, на данный момент есть много предположений о том, что происходит на Кинбурнской косе, которая может стать неожиданным плацдармом для контрнаступления на левобережье Херсонской области.

"Если мы здесь говорим, например, о форсировании Днепра, то это очень сложная операция была бы. Потому что на левобережье россияне полностью готовят три линии обороны, так что форсирование будет, скажем, нецелесообразным, потому что завершится большими потерями, а мы не можем этого допустить", - отметил он.

Однако Кинбурнская коса не имеет плотных линий обороны, поскольку противник сам планировал десантироваться с нее в Очаков. Однако теперь ВСУ могут попытаться продвинуться к Олешкам через Виноградное до Голой Пристани.

"Если мы допустим, что ВСУ могут взять контроль над какой-то частью Кинбурнской косы, то они смогут в дальнейшем развивать контрнаступление именно по этому участку, расширяя плацдарм на левом берегу. А если он будет расширен - будут освобождены эти территории, то можно будет говорить о том, что форсирование Днепра было бы не столь проблематичным", - подчеркнул Коваленко.

Что касается Олешков, то они могут стать отправной точкой для дальнейшего освобождения остальной части Херсонской области. Потому что, например, выход через Антоновский мост - это возможность через Олешки идти не только в направлении Новой Каховки, а и Каланчака, Скадовска или Голой Пристани.

"Олешки - это очень важный узловой центр, который может значительно распределять ресурсы ВСУ. К примеру, если отправиться с Голой Пристани на Скадовск и деоккупировать его, то большая территория освобождается сразу. Это сотни квадратных километров, которые полноценно можно будет использовать как плацдарм для размещения позиций как ствольной, так и реактивной артиллерии и не только. Фактически россияне будут терять все больше территорий и не смогут противодействовать этому, а их линии обороны, которые они пытались строить по левому берегу, так и будут себе стоять, но уже без использования врагом", - добавил эксперт.