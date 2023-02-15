Украинские военные уничтожили вертолет россиян на востоке

Украинские защитники сбили ударный российский вертолет Ка-52 "Аллигатор" на восточном фронте.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ в Facebook.
"Сегодня на восточном фронте защитники Украины уничтожили вражеский ударно-разведывательный вертолет Ка-52", - сказано в сообщении Генштаба.
При этом более подробные детали уничтожения вражеского вертолета военное командование пока не раскрывает.
Напомним, ранее стало известно, что украинские военные уничтожили российский огнемет ТОС-1А "Солнцепек".
Также мы писали, что за прошедшие сутки 14 февраля украинские военные уничтожили шесть складов и один командный пункт оккупантов.
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