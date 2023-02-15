Украинские военные уничтожили российский "Солнцепек" (видео)
Фото: украинские военные уничтожили российский "Солнцепек" (GettyImages)
Украинские военные уничтожили российский огнемет ТОС-1А "Солнцепек"
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Офиса президента Андрея Ермака.
"72 бригада им. Черных Запорожцев "поджарила" российский "Солнцепек". Хорошая картинка", - рассказал он.
Как сообщалось, Вооруженные силы Украины впервые применили трофейную тяжелую огнеметную систему "Солнцепек" против оккупантов еще в апреле 2022 года. Установка работала на Изюмском направлении.
Кроме того, российские войска в Запорожской области обстреляли позиции своих войск. Удар был нанесен тяжелой огнеметной системой "Солнцепек".
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