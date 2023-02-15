Українські військові знищили гелікоптер росіян на сході

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ у Facebook .

При цьому більш докладні деталі знищення ворожого гелікоптера військове командування поки не розкриває.

"Сьогодні на східному фронті захисники України знищили ворожий ударно-розвідувальний гелікоптер Ка-52", - йдеться у повідомленні Генштабу.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що українські військові знищили російський вогнемет ТГС-1А "Солнцепек".

Також ми писали, що минулої доби 14 лютого українські військові знищили шість складів і один командний пункт окупантів.

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