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Українські військові знищили гелікоптер росіян на сході

Ілюстративне фото: українські військові знищили гелікоптер росіян на сході (wikipedia.org)
Автор: Іван Носальський

Українські захисники збили ударний російський гелікоптер Ка-52 "Алігатор" на східному фронті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ у Facebook.

"Сьогодні на східному фронті захисники України знищили ворожий ударно-розвідувальний гелікоптер Ка-52", - йдеться у повідомленні Генштабу.

При цьому більш докладні деталі знищення ворожого гелікоптера військове командування поки не розкриває.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що українські військові знищили російський вогнемет ТГС-1А "Солнцепек".

Також ми писали, що минулої доби 14 лютого українські військові знищили шість складів і один командний пункт окупантів.

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