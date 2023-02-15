ВСУ за сутки уничтожили шесть складов и пункт управления оккупантов, - Генштаб

Ракетники и артиллеристы ВСУ поразили пункт управления, 2 района сосредоточения живой силы противника, 6 складов боеприпасов и 2 станции радиоэлектронной борьбы противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

В течение суток противник нанес 2 ракетных удара по гражданской инфраструктуре в Донецкой области и 3 авиационных удара. Кроме того, зафиксировано 68 вражеских обстрелов по реактивным системам залпового огня, в частности, по гражданским объектам Херсонской и Николаевской областей.

Противник, пытаясь взять под полный контроль Донецкую и Луганскую области, продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки врага в районах более 20 населенных пунктов. Среди них – Гряниковка Харьковской области; Невское, Кременная, Белогоровка Луганской области; Федоровка, Бахмут, Ивановское, Водяное, Первомайское, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Угледар и Пречистовка Донецкой области.

На Волынском , Полесском , Северском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено. Противник не прекращает минометные и артиллерийские обстрелы позиций наших войск, а также населенных пунктов вблизи линии столкновения. Вражеские обстрелы подверглись районам населенных пунктов Янжуловка и Тимоновичи Черниговской области; Толстодубово, Белокопытово, Волковка и Басовка Сумской области, а также Ветеринарное, Гранов, Барановка, Стрелка, Красное, Терновая, Глубокое, Волчанск, Волчанские Хутора, Землянки, Рубленое, Чугуновка, Красное Первое, Новомлинск, Двуречная, Купянск и Редкодуб Харьковской области.

, , и направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено. Противник не прекращает минометные и артиллерийские обстрелы позиций наших войск, а также населенных пунктов вблизи линии столкновения. Вражеские обстрелы подверглись районам населенных пунктов Янжуловка и Тимоновичи Черниговской области; Толстодубово, Белокопытово, Волковка и Басовка Сумской области, а также Ветеринарное, Гранов, Барановка, Стрелка, Красное, Терновая, Глубокое, Волчанск, Волчанские Хутора, Землянки, Рубленое, Чугуновка, Красное Первое, Новомлинск, Двуречная, Купянск и Редкодуб Харьковской области. На Купянском и Лиманском направлениях противник обстрелял из танков, минометов и артиллерии более 20 населённых пунктов, включая Берестовое и Табаевку Харьковской области; Новоселовское, Стельмаховка, Невское, Новоегоровка, Макеевка, Краснопоповка, Песчаное, Диброва, Спорное, Раздолевка, Серебрянское лесничество и Белогоровка Луганской области и Федоровка и Степное - Донецкой.

и направлениях противник обстрелял из танков, минометов и артиллерии более 20 населённых пунктов, включая Берестовое и Табаевку Харьковской области; Новоселовское, Стельмаховка, Невское, Новоегоровка, Макеевка, Краснопоповка, Песчаное, Диброва, Спорное, Раздолевка, Серебрянское лесничество и Белогоровка Луганской области и Федоровка и Степное - Донецкой. На Бахмутском направлении минометным и артиллерийским обстрелам подверглись более 25 населенных пунктов, среди них – Белогоровка, Веселое, Парасковеевка, Васюковка, Железнянское, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Клещиевка, Курдюмовка, Железное, Нью-Йорк Донецкой области.

направлении минометным и артиллерийским обстрелам подверглись более 25 населенных пунктов, среди них – Белогоровка, Веселое, Парасковеевка, Васюковка, Железнянское, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Клещиевка, Курдюмовка, Железное, Нью-Йорк Донецкой области. На Авдеевском и Шахтерском направлениях под танковые, минометные и артиллерийские обстрелы попали 30 населенных пунктов, в частности, Каменка, Авдеевка, Первомайское, Водяное, Невельское, Красногоровка, Марьинка, Георгиевка, Победа, Золотая Нива, Пречистовка Времевка в Донецкой области.

и направлениях под танковые, минометные и артиллерийские обстрелы попали 30 населенных пунктов, в частности, Каменка, Авдеевка, Первомайское, Водяное, Невельское, Красногоровка, Марьинка, Георгиевка, Победа, Золотая Нива, Пречистовка Времевка в Донецкой области. На Запорожском направлении огневого поражения потерпели районы более 20 населенных пунктов. Среди них – Ольговское, Малиновка, Староукраинка, Красное, Гуляйпольское, Волшебное, Малая Токмачка, Орехов, Новоандреевка и Степное Запорожской области.

направлении огневого поражения потерпели районы более 20 населенных пунктов. Среди них – Ольговское, Малиновка, Староукраинка, Красное, Гуляйпольское, Волшебное, Малая Токмачка, Орехов, Новоандреевка и Степное Запорожской области. На Херсонском направлении от вражеского артиллерийского огня пострадали пригород и город Херсон, а также районы более 30 населенных пунктов, включая Золотую Балку, Гавриловку, Берислав, Веселое, Ингулец, Львов, Тягинку, Антоновку, Зимовник, Белозерку, Днепровское Херсонской области.

Авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.