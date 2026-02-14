Украинские военные "уничтожили" британскую бригаду во время учений НАТО

Сценарий учений и результат

В учениях принимали участие более 16 тысяч военнослужащих из 12 стран Альянса. Один из сценариев моделировал современное поле боя, насыщенное беспилотниками и средствами разведки.

По условиям учений, боевая группа, состоявшая из тысяч военных, включая британскую бригаду и эстонскую дивизию, была условно разгромлена украинскими силами.

По словам участников учений, подразделения, выполнявшие роль противника, смогли быстро обнаружить технику и позиции войск, после чего условно уничтожили их ударными дронами.

Как действовали украинские силы

Украинская команда использовала систему управления боем Delta, которая позволяет собирать разведывательные данные в режиме реального времени, анализировать их с помощью искусственного интеллекта и координировать удары.

Небольшая группа украинских военных, имитируя противника, провела контратаку и за полдня условно уничтожила 17 бронемашин, нанеся около 30 ударов. По оценкам руководителей учений, после этого два батальона уже не могли продолжать боевые действия.

Выводы для НАТО

По итогам учений военные эксперты отметили, что беспилотники стали ключевым фактором современной войны и уже сегодня определяют результат боевых операций. Европейские союзники Украины активно расширяют производство дронов и адаптируют собственные армии к ведению беспилотной войны.

В отчетах по результатам учений отмечается, что беспилотные системы стали неотъемлемой частью наземных операций, а армиям необходимо инвестировать в комплексное использование беспилотников вместе с традиционной техникой.