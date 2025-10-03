Украинская боевая система DELTA стала ключевой на учениях НАТО, - Шмыгаль

Украинская боевая система DELTA стала основной платформой управления для объединенной команды стран-участниц на учениях НАТО REPMUS 2025, координируя более 100 морских, подводных, наземных и воздушных беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Украины Дениса Шмыгаля.

С ее помощью было скоординировано более 100 беспилотных платформ - морских, подводных, наземных и воздушных.

В этом году Украина второй раз подряд присоединилась к учениям НАТО REPMUS 2025 - крупнейшему международному мероприятию по отработке применения беспилотных систем в морских операциях.

Во время учений украинские военнослужащие поделились боевым опытом с партнерами.

DELTA подтвердила совместимость с новейшими стандартами Альянса. А также, что украинские технологии не только соответствуют стандартам НАТО, но и формируют новые подходы к ведению войны.

"Это - доказательство нашей способности быстро адаптироваться к любым боевым действиям на море, суше или в воздухе", - подчеркнул Шмыгаль.

Что известно о системе

DELTA - это боевая цифровая экосистема украинских войск, которая обеспечивает технологическое преимущество на поле боя.

Она позволяет видеть ситуацию в реальном времени, планировать операции, обмениваться данными внутри подразделений, бригад и группировок, а при необходимости - и с союзниками.

Система работает на ноутбуках, планшетах и телефонах, что делает ее доступной для командиров всех уровней.

DELTA уже прошла проверку информационной безопасности и реальное боевое испытание - во время обороны Киева в 2022 году, уничтожения Черноморского флота РФ, освобождения острова Змеиный и деоккупации Херсона.

Ежедневно в Украине система поддерживает поражение более 2000 вражеских целей, а за год с ее помощью верифицировано более полумиллиона пораженных и поврежденных объектов.

Система постоянно обновляется: к ней добавлена платформа искусственного интеллекта для автоматического обнаружения вражеской техники в режиме онлайн.