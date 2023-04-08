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Украинские военные уничтожили беспилотник оккупантов в Николаевской области

Иллюстративное фото: украинские военные уничтожили беспилотник оккупантов в Николаевской области (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Сегодня, 8 апреля, днем украинские защитники сбили российский разведывательный беспилотник над Николаевской областью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на воздушное командование "Юг" в Facebook.

"Около 13:00 в Николаевской области силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" уничтожен российский разведывательный беспилотник Supercam", - сказано в сообщении военных.

Стоит заметить, что подобные БПЛА могут вести аэрофотосъемку для создания карт, а также воздушного мониторинга. Такие дроны производили в России для нужд спасательных служб, но позже их начали использовать солдаты.

Напомним, ранее стало известно, что 2 апреля украинские пограничники "приземлили" российский дрон в Луганской области.

Также мы писали, что, по словам спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, в Украине сбили более 1500 беспилотников россиян “Орлан-10”.

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