Українські військові знищили безпілотник окупантів у Миколаївській області

Сьогодні, 8 квітня, вдень українські захисники збили російський розвідувальний безпілотник над Миколаївською областю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повітряне командування "Південь" у Facebook .

Варто зауважити, що подібні БПЛА можуть вести аерофотозйомку для створення мап, а також повітряного моніторингу. Такі дрони виробляли у Росії для потреб рятувальних служб, але їх почали використовувати солдати.

"Близько 13:00 у Миколаївській області силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищено російський розвідувальний безпілотник Supercam", - сказано в повідомленні військових.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що 2 квітня українські прикордонники "приземлили" російський дрон у Луганській області.

Також ми писали, що, за словами спікера Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, в Україні збили понад 1500 безпілотників росіян "Орлан-10".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.