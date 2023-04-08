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Українські військові знищили безпілотник окупантів у Миколаївській області

Ілюстративне фото: українські військові знищили безпілотник окупантів у Миколаївській області (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Сьогодні, 8 квітня, вдень українські захисники збили російський розвідувальний безпілотник над Миколаївською областю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повітряне командування "Південь" у Facebook.

"Близько 13:00 у Миколаївській області силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищено російський розвідувальний безпілотник Supercam", - сказано в повідомленні військових.

Варто зауважити, що подібні БПЛА можуть вести аерофотозйомку для створення мап, а також повітряного моніторингу. Такі дрони виробляли у Росії для потреб рятувальних служб, але їх почали використовувати солдати.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що 2 квітня українські прикордонники "приземлили" російський дрон у Луганській області.

Також ми писали, що, за словами спікера Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, в Україні збили понад 1500 безпілотників росіян "Орлан-10".

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