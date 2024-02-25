Украинские военные смогут управлять дронами, находясь далеко от фронта, - Федоров

"Это уже работает, только теперь продуктовая линейка расширится, насколько много разных типов БПЛА можно запускать дистанционно. Но по факту нынешние технологии позволяют это делать", - сказал он.

По словам Федорова, Украина имеет доступ к лучшим технологиям, используется спутниковая связь многих стран НАТО.

"Речь идет пока не обо всех типах БПЛА или платформ, и не о массовом применении, но я думаю, что это вопрос времени", - отметил министр.

Федоров позже добавил, что "ребята из Винницы и Львова" смогут управлять БПЛА на фронте.

Дроны украинского производства

На вооружении украинской армии уже десятки дронов отечественного производства. Речь идет не только о беспилотных летательных аппаратах, но и о надводных дронах.

Ранее министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин сообщил, что Украина наладила серийное производство отечественного аналога "Шахедов".

По его словам, за прошлый год украинская "оборонка" выросла в шесть раз.

Министр по цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что Украина уже догнала РФ по количеству дронов-камикадзе дальнего действия.