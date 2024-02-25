Українські військові зможуть керувати дронами, перебуваючи далеко від фронту, - Федоров

"Це вже працює, тільки тепер продуктова лінійка розшириться, наскільки багато різних типів БПЛА можна запускати дистанційно. Але по факту нинішні технології дозволяють це робити", - сказав він.

За словами Федорова, Україна має доступ до найкращих технологій, використовується супутниковий зв’язок багатьох країн НАТО.

"Мова йде поки що не про всі типи БПЛА або платформ, і не про масове застосування, але я думаю, що це питання часу", - зазначив міністр.

Федоров згодом додав, що "хлопці з Вінниці та Львова" зможуть управляти БПЛА на фронті.

Дрони українського виробництва

На озброєнні української армії вже десятки дронів вітчизняного виробництва. Йдеться не лише про безпілотні літальні апарати, але й про надводні дрони.

Раніше міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін повідомив, що Україна налагодила серійне виробництво вітчизняного аналога "Шахедів".

За його словами, за минулий рік українська "оборонка" виросла в шість разів.

Міністр з цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що Україна вже наздогнала РФ за кількістю дронів-камікадзе дальньої дії.