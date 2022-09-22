Украинские военные сбили российский вертолет Ми-8 из "Иглы" (видео)

Сегодня, 22 сентября, на Запорожском направлении украинские военные уничтожили вражеский вертолет Ми-8 при помощи ПЗРК "Игла".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную гвардию Украины в Twitter.
По информации Нацгвардии, вертолет точным выстрелом сбил один из военнослужащих НГУ во время налета вражеской авиации.
Напомним, ранее стало известно, что украинские военные уничтожили командный пункт россиян вблизи Святогорска.
Также мы писали, что 19 сентября бойцы ВСУ уничтожили вражеский беспилотник “Картограф” над Николаевской областью.
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