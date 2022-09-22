Українські військові збили російський гелікоптер Мі-8 з "Ігли" (відео)

Сьогодні, 22 вересня, на Запорізькому напрямку українські військові знищили ворожий гелікоптер Мі-8 за допомогою ПЗРК "Ігла".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну гвардію України у Twitter .
За інформацією Нацгвардії, гелікоптер влучним пострілом збив один з військовослужбовців НГУ під час нальоту ворожої авіації.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що українські військові знищили командний пункт росіян поблизу Святогірська.
Також ми писали, що 19 вересня бійці ЗСУ знищили ворожий безпілотник "Картограф" над Миколаївською областю.
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