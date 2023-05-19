Украинские военные сбили два вражеских беспилотника в районе Днепра
В пятницу, 19 мая, украинские военные уничтожили два беспилотника окупантов, которые зафиксировали к югу от города Днепр.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушное командование "Восток".
"По состоянию на 21.40 южнее города Днепр было уничтожено сразу два БПЛА противника", - говорится в сообщении.
Также эту информацию подтвердил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
В настоящее время в городе Днепр и области воздушная тревога не объявлена.
На прошлой неделе россияне ударили по Днепру и области. Силы ПВО сбили все 8 вражеских целей. При этом одна женщина получила ранения.
Сегодня бойцы ГПСУ вблизи Бахмута "приземлили" дрон кафиров, который отслеживал их перемещение.
Российские оккупанты во время ночной атаки Киева 19 мая использовали дроны-камикадзе типа Shahed, при этом украинские системы противовоздушной обороны уничтожили все вражеские воздушные цели.
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