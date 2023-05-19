Украинские военные сбили два вражеских беспилотника в районе Днепра

В пятницу, 19 мая, украинские военные уничтожили два беспилотника окупантов, которые зафиксировали к югу от города Днепр.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушное командование "Восток".

"По состоянию на 21.40 южнее города Днепр было уничтожено сразу два БПЛА противника", - говорится в сообщении. Также эту информацию подтвердил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак. В настоящее время в городе Днепр и области воздушная тревога не объявлена. На прошлой неделе россияне ударили по Днепру и области. Силы ПВО сбили все 8 вражеских целей. При этом одна женщина получила ранения.