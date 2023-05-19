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Штурм закончился, не начавшись. Пограничники рассказали о самом коротком бое россиян

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Луганск, Пятница 19 мая 2023 10:39
Штурм закончился, не начавшись. Пограничники рассказали о самом коротком бое россиян Фото: украинские пограничники отразили атаку российских оккупантов в Луганской области (иллюстрация/GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские пограничники отразили атаку российских оккупантов в Луганской области. Причем враг отступил даже не решившись на штурм, который планировал проводить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГПСУ.

"Отследив приближение к своему опорному пункту пехотных групп противника, пограничники поработали на опережение - открыли огонь на поражение. Более сообразительные из "атаковщиков" ударили подальше", - рассказали в ГНСУ.

Как добавили пограничники, штурм закончился, не начавшись, потери врага уточняются.

Также бойцы ГПСУ вблизи Бахмута приземлили дрон оккупантов, который отслеживал их перемещение.

"Пограничники вместе со своим стрелковым оружием сработали на "Ура" и приземлили коптер", - добавили в ГПСУ.

Как сообщалось, российские оккупанты из-за непогоды увеличивают количество обстрелов Луганской области из артиллерии. В частности, россияне уничтожают дома и остатки инфраструктуры в деоккупированных селах и обстреливают дороги между населенными пунктами Луганской области.

Отметим, за прошедшие сутки на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях произошло 29 боевых столкновений. Самые горячие бои ведутся за Бахмут и Марьинку.

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