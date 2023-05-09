Ракетный удар по Днепру: ранена женщина, многоэтажку эвакуировали из-за обломков
Российские войска сегодня ночью, 9 мая, нанесли ракетный удар по Днепру и области. Силы ПВО сбили все 8 враждебных целей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.
Обломки ракеты упали на четырехэтажку в центре Днепра. Пострадала женщина 1991 года рождения, она в больнице. Председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук сообщил, что по предварительным данным у нее травма головы и позвоночника.
Отмечается, что в здании повреждены крыша и перекрытие между квартирами на 3 и 4 этажах. Около 40 человек пришлось эвакуировать.
"Боевую часть ракеты вывезли спасатели и взрывотехники из полиции для последующего уничтожения", - говорится в сообщении ОВА.
По предварительным данным, в результате падения обломков в частном доме в Голосеевском районе Киева возник пожар.
Напомним, российские войска в ночь на 9 мая выпустили по территории Украины 25 ракет морского и воздушного базирования, почти все цели были сбиты силами ПВО.
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