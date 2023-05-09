ua ru
Вт, 09 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Ракетный удар по Днепру: ранена женщина, многоэтажку эвакуировали из-за обломков

Новина українською →
Днепр, Вторник 09 мая 2023 08:03
Ракетный удар по Днепру: ранена женщина, многоэтажку эвакуировали из-за обломков Фото: россияне выпустили 8 ракет по Днепропетровской области (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Российские войска сегодня ночью, 9 мая, нанесли ракетный удар по Днепру и области. Силы ПВО сбили все 8 враждебных целей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

Обломки ракеты упали на четырехэтажку в центре Днепра. Пострадала женщина 1991 года рождения, она в больнице. Председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук сообщил, что по предварительным данным у нее травма головы и позвоночника.

Отмечается, что в здании повреждены крыша и перекрытие между квартирами на 3 и 4 этажах. Около 40 человек пришлось эвакуировать.

"Боевую часть ракеты вывезли спасатели и взрывотехники из полиции для последующего уничтожения", - говорится в сообщении ОВА.

По предварительным данным, в результате падения обломков в частном доме в Голосеевском районе Киева возник пожар.

Напомним, российские войска в ночь на 9 мая выпустили по территории Украины 25 ракет морского и воздушного базирования, почти все цели были сбиты силами ПВО.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Днепропетровская область ПВО
NEWS
Кто может стоять за атакой дронов на Кремль: ответ ГУР
Кто может стоять за атакой дронов на Кремль: ответ ГУР
DAILY
Андрей Юсов: Часть российской элиты планирует жизнь после Путина и поражения в войне
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Андрей Юсов: Часть российской элиты планирует жизнь после Путина и поражения в войне