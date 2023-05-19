Українські військові збили два ворожі безпілотники в районі Дніпра

У п'ятницю, 19 травня, українські військові знищили два безпілотники окупантів, які зафіксували на південь від міста Дніпро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряне командування "Схід".

"Станом на 21.40 південніше міста Дніпро було знищено одразу два БПЛА противника", - йдеться у повідомленні. Також цю інформацію підтвердив глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Наразі в місті Дніпро та області повітряна тривога не оголошена. Минулого тижня росіяни вдарили по Дніпру та області. Сили ППО збили всі 8 ворожих цілей. При цьому одна жінка отримала поранення.