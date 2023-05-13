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Украинские военные откидают оккупантов под Бахмутом: обновленная карта боев

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Бахмут, Суббота 13 мая 2023 15:05
Украинские военные откидают оккупантов под Бахмутом: обновленная карта боев Фото: ВСУ продвигаются на Бахмутском направлении (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские военные продолжают откидать российских оккупантов на Бахмутском направлении. ВСУ продвигаются в глубину позиций врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту боевых действий Deepstate.

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Украинские военные откидают оккупантов под Бахмутом: обновленная карта боев

На карте появилось больше "серой зоны", в которой продолжаются боевые действия. По данным аналитиков, оккупанты на Бахмутском направлении потеряли еще больше позиций не только к востоку от населенного пункта Ступочки, но и к югу от Ивановского.

Напомним, по словам спикера Восточной группировки войск ВСУ Сергея Череватого, за последние сутки наши военные продвинулись на глубину до 300 метров.

Командующий Восточной группировкой войск Александр Сырский отметил, что защитники продвигаются вперед на некоторых участках Бахмутского направления.

Аналитики ISW отмечают, что ВСУ продвинулись на северо-запад Бахмута благодаря локальным атакам.

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