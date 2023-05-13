Украинские военные откидают оккупантов под Бахмутом: обновленная карта боев

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту боевых действий Deepstate.

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На карте появилось больше "серой зоны", в которой продолжаются боевые действия. По данным аналитиков, оккупанты на Бахмутском направлении потеряли еще больше позиций не только к востоку от населенного пункта Ступочки, но и к югу от Ивановского.

Напомним, по словам спикера Восточной группировки войск ВСУ Сергея Череватого, за последние сутки наши военные продвинулись на глубину до 300 метров.

Командующий Восточной группировкой войск Александр Сырский отметил, что защитники продвигаются вперед на некоторых участках Бахмутского направления.

Аналитики ISW отмечают, что ВСУ продвинулись на северо-запад Бахмута благодаря локальным атакам.

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