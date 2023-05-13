Українські військові відкидають окупантів під Бахмутом: оновлена карта боїв

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту бойових дій Deepstate.

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На карті з'явилося більше "сірої зони", в якій тривають бойові дії. За даними аналітиків, окупанти на Бахмутському напрямку втратили ще більше позицій не тільки на схід від населеного пункту Ступочки, але й південніше Іванівського.

Нагадаємо, за словами речника Східного угруповання військ ЗСУ Сергія Череватого, за останню добу наші військові просунулися на глибину до 300 метрів.

Командувач Східного угруповання військ Олександр Сирський зазначив, що захисники просуваються вперед на деяких ділянках Бахмутського напрямку.

Аналітики ISW зазначають, що ЗСУ просунулися на північний захід Бахмута завдяки локальним атакам.

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