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ВСУ на Бахмутском направлении еще больше продвинулись в глубину врага, - Череватый

Новина українською →
Бахмут, Суббота 13 мая 2023 10:36
ВСУ на Бахмутском направлении еще больше продвинулись в глубину врага, - Череватый Фото: спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый (podul ro)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские военные продолжают отбрасывать оккупантов на Бахмутском направлении. За сутки ВСУ удалось продвинуться еще на 300 метров в глубину врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Восточной группировки войск ВСУ Сергея Череватого в эфире телемарафона.

"За сегодняшний день на некоторых участках удалось нашим подразделениям пройти на глубину до 300 метров. Самое главное в результате этой оборонной операции - это постоянно наносится удар по врагу, уничтожается его живая сила и техника", - сказал Череватый.

Он отметил, что продвижение ВСУ проходит в рамках оборонной операции. Украинские военные проводят определенные контрнаступательные действия.

По словам Череватого, украинское командование рассматривает возможность окружения российских оккупантов в Бахмуте, поскольку ВСУ имеют определенные успехи на флангах. Однако все зависит от ситуации в поле боя.

Напомним, недавно в Минобороны сообщили, что украинские военные продвинулись на 2 км вперед на Бахмутском направлении, а также не потеряли ни одной позиции за последнюю неделю.

Позже Череватый уточнил, что во время оборонной операции ВСУ отбросили российских оккупантов на расстояние от 250 м до 1,5 километра.

При этом аналитики ISW отмечают, что ВСУ продвинулись на северо-запад Бахмута благодаря локальным атакам.

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