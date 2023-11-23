Украинские военные отбивают позиции под Авдеевкой: Сухопутные войска показали видео
Украинские защитники продолжают попытки оттеснить российских оккупантов от Авдеевки. Появилось новое видео.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сухопутные войска Вооруженных сил Украины в Telegram.
Сухопутные войска обнародовали видео, на котором можно увидеть, как украинские защитники ведут бои с оккупантами в лесопосадке на Авдеевском направлении. Они отбивают позиции врага.
Осторожно, на видео присутствует ненормативная лексика!
В ходе столкновений один из украинских бойцов получил ранение, ему предоставляют первую помощь.
Бои за Авдеевку
Напомним, в начале октября российские оккупанты начали наступление в районе Авдеевки. Они пытаются окружить и затем захватить стратегический город.
При этом украинские военные продолжают защищать населенный пункт от атак врага. Им удается наносить российским солдатам значительные потери.
Сегодня, 23 ноября, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский рассказал, что оккупанты начали третью волну наступления на Авдеевском направлении.
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