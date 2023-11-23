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Українські військові відбивають позиції під Авдіївкою: Сухопутні війська показали відео

Авдіївка, Четвер 23 листопада 2023 15:35
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Українські військові відбивають позиції під Авдіївкою: Сухопутні війська показали відео Ілюстративне фото: українські військові відбивають позиції під Авдіївкою (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Українські захисники продовжують спроби відтіснити російських окупантів від Авдіївки. З'явилось нове відео.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сухопутні війська Збройних сил України у Telegram.

Сухопутні війська оприлюднили відео, де можна побачити, як українські захисники ведуть бої з окупантами в лісопосадці на Авдіївському напрямку. Вони відбивають позиції ворога.

Обережно, на відео є ненормативна лексика!

У ході зіткнень один з українських бійців отримав поранення, йому надають першу допомогу.

Бої за Авдіївку

Нагадаємо, на початку жовтня російські окупанти розпочали наступ у районі Авдіївки. Вони намагаються оточити і потім захопити стратегічне місто.

При цьому, українські військові продовжують захищати населений пункт від атак ворога. Їм вдається завдавати російським солдатам значних втрат.

Сьогодні, 23 листопада, командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександр Тарнавський розповів, що окупанти почали третю хвилю наступу на Авдіївському напрямку.

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