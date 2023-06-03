Украинские военные успешно контратакуют в Донецкой области: карты боев ISW

На линии фронта идут ожесточенные бои. Украинские войска получили территориальные достижения во время ограниченных контратак на западе Донецкой области, 2 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Ситуация в Харьковской и Луганской областях

В Генштабе Украины сообщили, что российские войска вели безуспешные наступательные действия вблизи Новоселовского и Куземовки. Представитель Восточной группировки войск Украины полковник Сергей Череватый отметил, что оккупанты активизировали боевые действия на всей линии фронта Харьков-Луганск, в частности на Купянском направлении.

Российские источники утверждали, что ожесточенные бои шли около Масютовки и Двуречной и что войска РФ форсировали реку Оскол. Министерство обороны России заявило, что российские войска обстреляли из термобарических артиллерийских систем ТОС-1А украинские позиции вблизи Купянска.

Украинский Генштаб сообщил, что россияне вели безуспешные наступательные действия вблизи Макеевки, Белогоровки и Спорного. В Минобороны РФ утверждали, что подразделения российской Центральной группировки войск отразили украинскую контратаку в районе Серебрянского леса.

Бои в Донецкой области

Спикер Восточной группировки ВСУ полковник Сергей Череватый сообщил, что российские войска, заменяющие ЧВК "Вагнера" в Бахмуте, не хотят участвовать в таких же изнурительных боях, как "вагнеровцы".

Министерство обороны Великобритании сообщило, что российские силы продвинулись лишь на 29 км в течение всего сражения за Бахмут, что составляет 48 сантиметров территории на каждого из 60 000 военнослужащих, убитых или раненых у Бахмута с мая 2022 года.

Российские войска не проводили никаких подтвержденных наземных атак вблизи Авдеевки, а предпочли Марьинское направление. Геолокационные кадры показывают, что на 1 июня российские силы постепенно наступали в северо-западной Марьинке.

Украинский Генштаб сообщил, что украинские войска отразили восемь наземных атак России вблизи Марьинки. Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров, 1 июня, заявил, что 30 мая в Марьинку прибыл спецназ "Ахмат" и что российские войска захватили 70% города. 2 июня Минобороны России заявило, что "Ахмат" ведут штурм Марьинки.

Российский источник утверждал, что украинские войска получили территориальные достижения во время ограниченных контратак на западе Донецкой области, 2 июня. Речь идет о Владимировке.

"Южная ось"

Российские источники утверждают, что 2 июня Украина нанесла удар ракетами Storm Shadow по порту в оккупированном Бердянске Запорожской области. На опубликованных, 2 июня, геолокационных кадрах видны столбы дыма и взрывы после удара. Украинские чиновники на момент публикации не подтвердили удар по Бердянску.

Оперативное командование "Юг" сообщило, что российские войска 77 раз обстреляли прифронтовые территории на южном направлении. Выпустили 365 снарядов и 5 авиационных бомб КАБ по Казачьему и Бериславу Херсонской области.