Українські військові успішно контратакують в Донецькій області: карти боїв ISW

На лінії фронту точаться запеклі бої. Українські війська здобули територіальні здобутки під час обмежених контратак на заході Донецької області, 2 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Ситуація в Харківській та Луганській областях

У Генштабі України повідомили, що російські війська вели безуспішні наступальні дії поблизу Новоселівського та Куземівки. Речник Східного угруповання військ України полковник Сергій Череватий зазначив, що окупанти активізували бойові дії на всій лінії фронту Харків-Луганськ, зокрема на Куп’янському напрямку.

Російські джерела стверджували, що запеклі бої точилися поблизу Масютівки та Дворічної і що війська РФ форсували річку Оскіл. Міністерство оборони Росії заявило, що російські війська обстріляли з термобаричних артилерійських систем ТОС-1А українські позиції в поблизу Куп’янська.

Український Генштаб повідомив, що росіяни вели безуспішні наступальні дії поблизу Макіївки, Білогорівки та Спірного. В Міноборони РФ стверджували, що підрозділи російського Центрального угруповання військ відбили українську контратаку в районі Серебрянського лісу.

Бої у Донецькій області

Речник Східного угруповання ЗСУ полковник Сергій Череватий повідомив, що російські війська, які замінюють ЧВК "Вагнера" у Бахмуті, не хочуть брати участь у таких же виснажливих боях, як "вагнерівці".

Міністерство оборони Великої Британії повідомило, що російські сили просунулися лише на 29 км протягом усієї битви за Бахмут, що становить 48 сантиметрів території на кожного з 60 000 військовослужбовців, убитих або поранених біля Бахмута з травня 2022.

Російські війська не проводили жодних підтверджених наземних атак поблизу Авдіївки, а віддали перевагу Мар’їнському напрямку. Геолокаційні кадри показують, що станом на 1 червня російські сили поступово наступали в північно-західній Мар’їнці.

Український Генштаб повідомив, що українські війська відбили вісім наземних атак Росії поблизу Мар’їнки. Глава Чеченської республіки Рамзан Кадиров, 1 червня, заявив, що 30 травня в Мар'їнку прибув спецназ "Ахмат" і що російські війська захопили 70% міста. 2 червня, Міноборони Росії заявило, що "Ахмат" ведуть штурм Мар'їнки.

Російське джерело стверджувало, що українські війська здобули територіальні здобутки під час обмежених контратак на заході Донецької області, 2 червня. Йдеться про Володимирівку.

"Південна вісь"

Російські джерела стверджують, що 2 червня Україна завдала удару ракетами Storm Shadow по порту в окупованому Бердянську Запорізької області. На опублікованих, 2 червня, геолокаційних кадрах видно стовпи диму та вибухи після удару. Українські чиновники на момент публікації не підтвердили удар по Бердянську.

Оперативне командування "Південь" повідомило, що російські війська 77 разів обстріляли прифронтові території на південному напрямку. Випустили 365 снарядів і 5 авіаційних бомб КАБ по Козацькому та Бериславу Херсонської області.