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Украина скрывает время контрнаступления, чтобы запутать Россию, - Генштаб Эстонии

Новина українською →
Пятница 02 июня 2023 23:56
Украина скрывает время контрнаступления, чтобы запутать Россию, - Генштаб Эстонии Фото: Украина стремится запутать РФ в вопросе контрнаступления ВСУ (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Судя по всему, Украина намеренно скрывает дату начала своего наступления, тем самым пытаясь озадачить оккупантов. Хотят заставить россиян перейти к обороне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.

Эстонские военные отмечают, что украинские, российские и международные источники отличаются "фальстартами" по вопросу даты возможных активных контрнаступательных действий Вооруженных сил Украины. В то же время, боевые действия ведутся на протяжении всей линии фронта.

Силы обороны Украинцы продолжают создавать почву для контрнаступления: пытаются занять лучшие позиции, нарушить управление и логистику войск противника, уничтожать технику, которая могла бы помешать наступлению, в частности речь идет о танках, артиллерии и средствах ПВО.

По данным Генштаба Эстонии, общие потери Российской Федерации в войне против Украины составили более 209 тысяч человек. Это стало одной из причин уменьшения количества атак российских сил на востоке Украины.

Помощь Украине от Эстонии

В конце мая, эстонское правительство одобрило новый пакет военной помощи . Отмечается, что ВСУ, в частности, получат артиллерийские боеприпасы 155 мм калибра, приборы ночного видения и боеприпасы для стрелкового оружия.

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что у страны еще есть оружие, которое она может передать, однако дальнейшая военная помощь будет зависеть от потребностей украинской армии.

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