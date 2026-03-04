"Терроризм и пиратство": в России пылает из-за атаки дрона на танкер в Средиземном море
Россия назвала удар дрона по российскому танкеру Arctic Metagaz в Средиземном море "международным терроризмом" и обвинила в нем Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.
В Минтрансе РФ рассказали, что танкер Arctic Metagaz, который шел по Средиземному морю с грузом, был "оформлен по всем международным правилам, из порта Мурманск".
Страна-агрессор заявила, что атака произошла у побережья Ливии с применением безэкипажных катеров, которые она связала с Украиной.
"То, что произошло, квалифицируем как акт международного терроризма и морского пиратства, грубое нарушение основополагающих норм международного морского права", - отметили в Минтрансе РФ.
Что предшествовало
Вчера, 3 марта, стало известно о горящем в Средиземном море танкере Arctic Metagaz, который перевозит сжиженный природный газ. Последний раз он сообщал о своем местонахождении в понедельник - тогда судно проходило вблизи побережья Мальты.
Отметим, танкер Arctic Metagaz входит в перечень судов, на которые наложены санкции США и Великобритании из-за связей с российским энергетическим сектором.
"Теневой флот" РФ
В ночь на 1 марта Бельгия впервые перехватила танкер российского "теневого флота". Судно отправили в порт Зебрюгге для дальнейшего ареста.
До этого украинский президент Владимир Зеленский приветствовал задержание танкера, назвав его "плавучим кошельком Москвы". Он призвал европейских партнеров к конфискации таких судов и использованию их груза для нужд безопасности ЕС.
К слову, в начале февраля Еврокомиссия представила проект 20-го пакета санкций против России, который планировали принять до 24 февраля - годовщины полномасштабного вторжения.
Основной акцент новых ограничений направлен на энергетический и финансовый секторы РФ. В частности, предлагается ввести полный запрет на морские услуги для перевозки российской нефти, расширить перечень судов "теневого флота" до 640 и ограничить их обслуживание.