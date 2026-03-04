ua en ru
Ср, 04 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

"Терроризм и пиратство": в России пылает из-за атаки дрона на танкер в Средиземном море

12:02 04.03.2026 Ср
2 мин
РФ набросилась на Украину с громкими обвинениями из-за "бавовны" на танкере
aimg Валерий Ульяненко
"Терроризм и пиратство": в России пылает из-за атаки дрона на танкер в Средиземном море Фото: танкер Arctic Metagaz (росСМИ)

Россия назвала удар дрона по российскому танкеру Arctic Metagaz в Средиземном море "международным терроризмом" и обвинила в нем Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Читайте также: Взяли на абордаж: военные Бельгии впервые задержали "теневой" танкер РФ

В Минтрансе РФ рассказали, что танкер Arctic Metagaz, который шел по Средиземному морю с грузом, был "оформлен по всем международным правилам, из порта Мурманск".

Страна-агрессор заявила, что атака произошла у побережья Ливии с применением безэкипажных катеров, которые она связала с Украиной.

"То, что произошло, квалифицируем как акт международного терроризма и морского пиратства, грубое нарушение основополагающих норм международного морского права", - отметили в Минтрансе РФ.

Что предшествовало

Вчера, 3 марта, стало известно о горящем в Средиземном море танкере Arctic Metagaz, который перевозит сжиженный природный газ. Последний раз он сообщал о своем местонахождении в понедельник - тогда судно проходило вблизи побережья Мальты.

Отметим, танкер Arctic Metagaz входит в перечень судов, на которые наложены санкции США и Великобритании из-за связей с российским энергетическим сектором.

"Теневой флот" РФ

В ночь на 1 марта Бельгия впервые перехватила танкер российского "теневого флота". Судно отправили в порт Зебрюгге для дальнейшего ареста.

До этого украинский президент Владимир Зеленский приветствовал задержание танкера, назвав его "плавучим кошельком Москвы". Он призвал европейских партнеров к конфискации таких судов и использованию их груза для нужд безопасности ЕС.

К слову, в начале февраля Еврокомиссия представила проект 20-го пакета санкций против России, который планировали принять до 24 февраля - годовщины полномасштабного вторжения.

Основной акцент новых ограничений направлен на энергетический и финансовый секторы РФ. В частности, предлагается ввести полный запрет на морские услуги для перевозки российской нефти, расширить перечень судов "теневого флота" до 640 и ограничить их обслуживание.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская Федерация Украина Средиземное море Дрони
Новости
Бензин уже под 81 грн: что с ценами на АЗС и где топливо дешевле
Бензин уже под 81 грн: что с ценами на АЗС и где топливо дешевле
Аналитика
Эйджизм в Украине закончился? Как работники 55+ спасают рынок труда: интервью с Эллой Либановой
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Эйджизм в Украине закончился? Как работники 55+ спасают рынок труда: интервью с Эллой Либановой